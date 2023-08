Cronaca L'Incremento del Costo dei Libri di Testo: Un Problema Ricorrente e le Sue Ricadute Socioeconomiche

Con l'avvio di un nuovo anno scolastico, il costo dei libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado torna prepotentemente alla ribalta. Uno studio recente del nostro Coordinamento ha evidenziato un aumento medio di circa 3 euro per libro, che si traduce in un rincaro complessivo di 24 euro. Una cifra che, moltiplicata per tutte le materie, incide significativamente sui bilanci delle famiglie, soprattutto in un periodo in cui la pressione economica è tangibile. Troppo spesso, le case editrici cambiano l'edizione dei testi senza apportare reali modifiche ai contenuti. Questa tendenza non solo ha ripercussioni economiche, ma anche socioculturali: l'aggiornamento continuo delle edizioni rende inaccessibili i libri a molti e elimina la possibilità di utilizzare testi di seconda mano. La scarsa trasparenza di alcune scuole complica ulteriormente la situazione. Non sempre, infatti, i rappresentanti di classe vengono interpellati, come previsto dall'art. 151 e 188 D.L. 297/1994, quando si tratta di scegliere i testi, specialmente se questi superano il limite di spesa indicato dal D.M. 781/2013. Pur avendo il sostegno di alcune Amministrazioni Comunali, i fondi dedicati a questo scopo sono insufficienti di fronte al crescente numero di famiglie in difficoltà. È ingiusto fare affidamento sulle Autonomie Scolastiche o su donazioni spontanee. Occorre ripristinare il tavolo di concertazione ministeriale sull'adozione dei libri, assente da 15 anni, e implementare analoghe consultazioni a livello locale tra USR, ANCI, comitati genitoriali, studenti e docenti. Una possibile soluzione potrebbe essere la deducibilità fiscale delle spese sostenute per i libri nella dichiarazione dei redditi. Questo tema, purtroppo, si contrappone direttamente all'art. 34 della Costituzione Italiana, e continua a rappresentare una problematica che il nostro Coordinamento denuncia incessantemente da anni.