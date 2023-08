Cronaca Sotto il sole sardo, il carburante e le sue accise bruciano più delle promesse

Sotto il sole cocente della Sardegna, mentre le onde accarezzano le spiagge e i turisti cercano un po' di refrigerio, un altro caldo si fa sentire, meno piacevole: quello delle cifre sulle colonnine dei distributori. Un carburante che raggiunge prezzi stellari, superando i 2 euro al litro, diventa il nuovo protagonista di un'estate sarda che avrebbe dovuto raccontare solo di mare e relax. Il Codacons non sta a guardare e, con la fermezza di chi vede un torto e vuole raddrizzarlo, presenta una denuncia alle Procure di sei città sarde, puntando il dito contro il ministero dell'Economia e delle Finanze e i distributori. Sotto accusa, un tesoro accumulato in una settimana, 2,2 miliardi di euro di accise, che pesano come un macigno sulle spalle dei cittadini. E se il panorama sardo si colora di sfumature dorate e azzurre, il quadro economico svela toni ben più cupi. L'incremento delle accise e le promesse mancate del governo diventano il centro dell'attenzione. "Era prevedibile", afferma con vigore il Codacons, "questo impatto dell'abolizione dello sconto sulle accise. E le promesse di tagli dove sono finite?" Distributori e grossisti non sono esenti da critiche, accusati di speculare sui prezzi proprio quando la domanda è alta. Carlo Rienzi, voce critica della Sardegna, invoca l'intervento della magistratura. Tuttavia, al di là delle parole e delle promesse, rimane la realtà cruda: un'estate in cui il costo del viaggio rischia di superare il valore delle mete stesse. E in questo scenario, gli italiani pagano il prezzo più alto.