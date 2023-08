Cronaca Assalti ai Porta-Pizza: il brigante delle birre catturato a Cagliari

Un 44enne, con una bizzarra predilezione per le pizze e le birre, ha deciso di rinfrescare le calde serate estive di Cagliari con una serie di assalti ai porta-pizza. L'epopea criminale di questo improvvisato brigante moderno ha visto il suo apogeo tra il 9 e il 14 agosto. Era un modus operandi piuttosto raffinato, o almeno così gli piaceva pensare. Chiamava la pizzeria, richiedeva una consegna in via delle Coccinelle, e poi, all'arrivo del malcapitato fattorino, sfoderava un coltello. La posta del rapinatore? Pizze, birre e un piccolo bottino di circa 150 euro. Gli uomini della Squadra Mobile di Cagliari, con la mente affilata come il coltello del nostro 44enne, hanno escogitato un piano: un poliziotto avrebbe impersonato il fattorino. Così, la sera del 14 agosto, quando il malvivente ha effettuato il suo solito ordine, si è trovato di fronte non un timido ragazzo con pizze fumanti, ma un rappresentante dell'ordine. Realizzando l'inganno, il 44enne ha tentato una fuga rocambolesca, ma come dice il detto, ogni festa ha la sua fine. E così, la sua conclusione l'ha trovata nel quartiere Cep di Cagliari, in casa di un parente. Adesso, le pizze le gusterebbe dietro le sbarre di Uta.