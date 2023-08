Cronaca Terrore a Villasimius: 33enne irrompe armato in bar e pizzeria

A Villasimius, un giovane di 33 anni, familiare ai tribunali per passate bravate, ha deciso di dare uno spettacolo: armato di coltello da cucina, ha fatto irruzione in un bar e una pizzeria, seminando il panico e declamando, a quanto pare, un monologo incomprensibile. Meno di un quarto d'ora dopo, i carabinieri lo hanno ritrovato in via del Mare, vagando come un'anima persa. Alla vista delle divise, ha lasciato cadere il suo accessorio da 17 centimetri, che i militari hanno prontamente requisito. Chi era lì, compresi i proprietari del bar "La Tartana" e della pizzeria "Pizze e Delizie", dipinge il ritratto di un giovane profondamente alterato. L'oste della pizzeria ha annunciato di voler fare causa, e a buon diritto. Nel frattempo, dal Tribunale di Cagliari arriva la notizia: denuncia per porto abusivo di armi e minaccia aggravata.