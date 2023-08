Cronaca Allarme prezzi in Sardegna: Turisti in rivolta per costi eccessivi

In una località paradisiaca come la Sardegna, il paesaggio mozzafiato della spiaggia di Salina Bamba è stato offuscato da un caso di prezzi esorbitanti. Una coppia di turisti fiorentini, in vacanza al villaggio Baia Bianca di San Teodoro, ha speso ben 18 euro per due panini al salame e due caffè, senza neanche ricevere uno scontrino. Tale episodio ha spinto i due a rivolgersi ad un'associazione di consumatori, denunciando quello che sembra un trend crescente di prezzi gonfiati. Questo non è un evento isolato. In tutta Italia, sono in aumento le segnalazioni di turisti scontenti dei prezzi troppo alti e delle pratiche discutibili, come il coperto, non comune all'estero. Si aggiungono poi casi di ristoratori che evitano pagamenti elettronici, nonostante siano obbligatori. A Livorno, ad esempio, ben 60 attività su 270 controllate nei giorni attorno a Ferragosto sono state sanzionate per mancata emissione di scontrini o accettazione di carte di credito. Tuttavia, dal mondo della ristorazione si leva una voce difensiva. Tni Ristoratori Italia sottolinea che questi sono "casi isolati" e che l'intero settore non può essere demonizzato per le azioni di pochi, rimarcando i rincari generali in seguito alla pandemia. In risposta a questa crescente tensione, Dario Nardella, sindaco di Firenze, mette in luce la potenziale minaccia al turismo italiano. Egli avverte che, se i prezzi continuano ad essere proibitivi, vi è il serio rischio di allontanare i turisti nazionali da destinazioni chiave. In un momento in cui le famiglie affrontano crescenti pressioni economiche, dalla spesa quotidiana ai prezzi del carburante, la questione dei prezzi turistici giusti diventa centrale per garantire che l'Italia rimanga una destinazione attraente e accessibile.