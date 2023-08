Allerta incendi: Sei grandi fiammate in regione, Corpo Forestale in azione





Collinas, Nuraghe Brodu in cuccuru: Coordinamento: Corpo Forestale di Sanluri con supporto aereo da Villasalto. Squadre intervenute: Barracellari di Collinas e Sardara; Volontari di Sardara. Estensione: 5 ettari di terreni incolti e <1 ettaro di pascoli alberati. Conclusione operazioni aeree: ore 15. Girasole, P.te di Girasole: Coordinamento: Corpo Forestale di Tortolì con supporto aereo da San Cosimo. Squadre intervenute: Fordi Baunei e Tortolì. Estensione: 2000 metri quadrati di terreni agricoli. Conclusione operazioni aeree: ore 14.15. Putifigari: Coordinamento: Corpo Forestale di Ittiri con supporto aereo da Bosa. Squadre intervenute: Forestas di Putifigari e Villanova M; Volontari di Uri. Aree: Terreni agricoli. Conclusione operazioni aeree: ore 14.30. Suni: Coordinamento: Corpo Forestale di Ittiri con supporto aereo da Bosa. Squadre intervenute: Forestas di Putifigari e Villanova M; Volontari di Uri. Estensione: 1,5 ettari di terreni agricoli. Conclusione operazioni aeree: ore 17.15. Serramanna, Flumini Mannu: Coordinamento: Corpo Forestale di Sanluri con supporto aereo da Marganai e Villasalto. Squadre intervenute: Forestas di Villacidro; Volontari locali; Barracellari; VVF. Aree: Terreni agricoli. Operazioni aeree: Ancora in corso. Loiri Porto San Paolo, L'uruena: Coordinamento: Corpo Forestale di Padru con supporto aereo da Limbara. Aree: Piccola porzione di macchia bassa, principalmente cisteti. Operazioni aeree: Ancora in corso.





Questi incendi sottolineano non solo la gravità e l'inesorabilità della stagione degli incendi, ma anche la prontezza e l'efficacia con cui le nostre squadre di emergenza rispondono. Ogni azione tempestiva sul campo previene danni maggiori e protegge le nostre terre e comunità.

La regione oggi si è svegliata tra le fiamme. Ben 22 incendi hanno segnato la giornata, di cui sei in particolare hanno richiesto un imponente intervento da parte del Corpo Forestale e delle squadre di volontari. L'efficacia della risposta coordinata ha minimizzato i danni, testimoniando l'importanza di una preparazione continua e di risorse ben distribuite sul territorio.