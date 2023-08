Cronaca Alghero: Il ladro senza tetto di via Foscolo

C'era una volta, nella tranquilla Via Foscolo di Alghero, un uomo di 55 anni senza un focolare, né un tetto sotto il quale riposare. Quest'uomo, però, non era un semplice vagabondo. Era un ladro, attratto come una falena dalla luce degli orologi scintillanti, dai gioielli d'oro e d'argento. Sarà stata forse la fame, o forse quella disperazione che solo chi vive in strada può davvero comprendere, a spingerlo a compiere l'impresa. In un momento di quiete, mentre la via Foscolo respirava serenità, il nostro protagonista decise di tentare il colpo. Non gli bastava una porta aperta o una serratura malandata; ha scelto la strada più audace, spaccando il vetro di una porta-finestra. Una volta entrato nell'appartamento deserto, ha riempito il suo zaino con tutto ciò che brillava, come se cercasse in quegli oggetti una soluzione al suo tormento. Ma l’arte del furto, si sa, non sta solo nel prendere, ma anche nel saper fuggire. E quale miglior scenario per un fuggiasco di Via Foscolo se non un ponteggio? Ma ogni azione ha le sue conseguenze, e i carabinieri di Alghero, vigili come falchi, lo hanno sorpreso mentre cercava la via della libertà. Fermato, il ladro ha esclamato: «Ho rubato per fame, sono disperato». Oggi, in una cella, l’uomo senza casa, ma con un cuore che batte forte, trova un rifugio temporaneo. E mentre medita sulla sua situazione, ci ricorda che a volte, dietro un gesto sbagliato, c'è una storia di dolore e bisogno. Perché, alla fine, la vera ricchezza non è in ciò che possediamo, ma nella comprensione e nell'umanità che mostriamo agli altri.