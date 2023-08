Sassari riscopre la memoria: la discesa dei Candelieri tra devozione e festa

Una novità che non ha smorzato l'entusiasmo di migliaia di turisti, rapiti dall'energia e dalla passione di una città che celebra le sue radici in un abbraccio tra sacralità e festa popolare. Già dalla mattina, le vie storiche di Sassari si sono animate, vivendo la cerimonia della "vestizione" dei Candelieri, sotto lo sguardo e gli applausi di una folla in festa. L'epilogo della "Faradda" avrà luogo dopo la mezzanotte, con l'ingresso solenne dei Candelieri nel chiostro annesso alla basilica. E la devozione continuerà: domani, le celebrazioni religiose culmineranno nella Santa Messa alle 18 nella cattedrale di San Nicola.

Un mare di volti si è riversato, a partire dalle 18, lungo le strade di Sassari, in attesa della storica "Discesa dei Candelieri", o "Festha Manna". Un rito antico, che dal XVI secolo vede la città rinnovare con fervore la propria devozione alla Madonna dell'Assunta. Un grazie profondo, un ricordo di gratitudine per aver protetto la città dalla feroce morsa della peste che, secoli or sono, mieteva innumerevoli vite. Secondo l'usanza radicata, tredici maestosi ceri lignei, simboli dei Gremi - le corporazioni dei mestieri di un tempo - danzano in una frenetica corsa, portati a spalla, verso la basilica di Santa Maria in Betlem. L'arrivo, previsto nelle ore intime della notte, culminerà nel rinnovo del voto religioso. Ma non senza prima condividere un brindisi di speranza con il sindaco e la municipalità, nell'augurio tradizionale di "a zent'anni". Quest'anno, la festa si tinge di una particolarità inedita: a causa di lavori di restauro, il rito non avrà luogo all'interno dell'antica basilica, ma nel cuore della piazza che la fronteggia.