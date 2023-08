Gli Incanti della Gallura: Non sono per tutti - Ladri di sabbia avvisati, mezzo salvati





Questi, con una minuziosità che avrebbe reso orgoglioso un collezionista d'arte, avevano imbarcato i granelli di undici spiagge storiche, etichettandoli come vini pregiati e racchiudendoli in barattoli. Un souvenir? La legge sarda dice di no. E proprio mentre stavano cercando di fare la loro fuga silenziosa dal porto di Olbia, diretti verso la toscana Livorno, gli occhi vigili della security dell'Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna li hanno intercettati. Le spiagge tradite? Capriccioli, la Spiaggia del Principe, Lu Impostu e molte altre.





Luoghi dove la natura canta e danza, alcune delle quali sono così delicate che l'accesso è limitato, proprio per proteggere le armonie sottili e le creature che ne sono la melodia. Il destino dei due "ladri di sabbia"? Segnalati all'ufficio operativo di Olbia dell'Agenzia delle Dogane. Ma il nostro amato litorale sardo sembra sotto assedio quest'estate. Tre giorni fa, un altro episodio ha tinteggiato le cronache: due compatrioti avevano cercato di portare via, come ricordo delle loro avventure sardes, una Pinna Nobilis protetta e alcune conchiglie, testimonianze mute dell'antico canto del mare. Ma la Sardegna, nella sua fierezza e nobiltà, non è una terra da spogliare e spolpare: è un museo a cielo aperto, dove la bellezza si ammira, ma non si porta via.

L'elegante Gallura, con le sue spiagge e le voci del mare, ha sempre stregato chi la visita. Ma alcune delle sue bellezze non sono destinate a viaggiare, a diventare parte delle vetrine domestiche dei turisti. Tuttavia, per due avventurosi viaggiatori modenesi, il richiamo della sabbia dorata era troppo tentatore.