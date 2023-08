Sardegna: Ferragosto sottotono, le presenze traballano

Mentre i fari di Federalberghi Sardegna si sono accesi su questo curioso mosaico che avvolge l'isola come un elegante manto di leopardo, svelano piccoli misteri. Alcuni angoli dell'isola si contendono l'attenzione fino al Ferragosto, mentre altri, più riservati, si offrono con modestia a chi cerca rifugio dall'affollamento.





Fausto Mura, vice presidente regionale dell'associazione, offre una lente per osservare da vicino: "Prendiamo, ad esempio, il sud della Sardegna. Mentre Santa Margherita indossa la corona, località come Villasimius e Costa Rei appaiono un po' ombrose." Ma il dilemma delle presenze non è unico di una località; è la melodia che risuona in tutta l'isola. E il last minute? "Ah, ecco una vecchia amica che la pandemia ci ha fatto conoscere," ammette Mura. "Un ritmo di incertezza che ha modificato la danza delle prenotazioni. Una danza che continua nonostante l'orchestra della pandemia abbia smesso di suonare." Il panorama degli alberghi sardi è un insieme armonioso di stelle. E mentre i cinque stelle brillano nel cielo, gli altri ci regalano luci intermittenti. Mura esplora con precisione i meandri di questo calo, sottolineando le tribolazioni dei trasporti e il potere d'acquisto, ormai indebolito, degli italiani. Ma, ascolta, c'è una variazione nei prezzi. "Non sono aumentati, ma si sono evoluti," riflette. "Se gli ingredienti per cucinare aumentano, anche il prezzo del piatto sale, ma sempre in linea con il menù dell'inflazione." Con tutto questo, gli aeroporti sembrano fare orecchie da mercante. Ma sono davvero indicatori? Secondo Mura, no. "Contano i giorni trascorsi, non le valigie contate."





Per concludere, una nota di saggezza da Federalberghi: per fare del turismo sardo un'opera d'arte bisogna risolvere il nodo dei trasporti. Ma, sopra tutto, invitare più ospiti stranieri a ballare con noi, allungando la festa al di là dell'agosto caldo.

Giulio Cesare disse: "Veni, vidi, vici". I turisti, invece, giungono, scrutano e poi decidono. A luglio, hanno deciso di non venire come gli anni passati, con un calo che oscilla tra l'8 e il 10%. Ad agosto, una timida ripresa, ma non tanto da stravolgere i numeri, con un decremento tra il 4 e il 5%.