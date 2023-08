Cronaca Eroi silenziosi: il coraggio immortale di Carru e Frau a Pede 'e Semene - A 28 anni dalla tragedia Il ricordo è ancora nitido

In questa silente mattina del 16 agosto a Chilivani, le ombre di Ciriaco Carru e Walter Frau tornavano a planare. Sono passati 28 anni, ma quel 16 agosto 1995, nel luogo chiamato Pede 'e Semene, due carabinieri incontrarono la loro fine in un duello sanguinoso con dei banditi pronti per una rapina. L'Arma, fedele alla memoria, assieme ai sindaci di Ozieri, Chilivani e Porto Torres, ha reso omaggio a questi eroi silenziosi. Il colonnello Pricchiazzi, affiancato dai sindaci Peralta, Pinna e Mulas, era lì per ricordare. Nell'intimità del luogo, con i parenti che ancora portano nel cuore il peso di quel giorno, don Francesco Ledda ha offerto una benedizione alle lapidi che ricordano un sacrificio che non dovrebbe essere dimenticato. Il ricordo di quel giorno è nitido: un'imboscata, un'auto della Compagnia di Ozieri con a bordo Carru e Frau, una autobetoniera sospetta e l'inizio di una tempesta di fuoco. Gli otto banditi, senza scrupoli e anima, scatenarono l'inferno. Ma questi due carabinieri, nonostante fossero in netta inferiorità numerica, non indietreggiarono. Pagando il prezzo più alto. Il tributo a questi due uomini non si limita a una cerimonia: la medaglia d'oro al valor militare, postuma, parla di un coraggio che non conosce tempo.