Cronaca La Costa Smeralda: L'eccezione sarda in un'estate di sorprese

In questa Sardegna che, per molti, non sembra aver dato il meglio di sé questa estate, c’è un angolo che resiste, anzi, prospera. E non parlo di una remota enclave sconosciuta, bensì della celeberrima Costa Smeralda, una creatura nata oltre 60 anni fa dalla visione del principe ismaelita Karim Aga Khan. Quest'anno, le spiagge meno affollate altrove non hanno toccato l'oligarchia di Porto Cervo. Il lusso qui non conosce stagioni. "Un'estate da manuale", dice con una nota di orgoglio l'Area manager Costa Smeralda, Franco Mulas. E la folla? Americani in testa, ma anche europei, mediorientali, sudamericani. Anche gli italiani non sono stati da meno. Ma cosa rende questo lembo di terra così irresistibile? "Il buon Dio ci ha regalato questo gioiello", ammette Mulas. E aggiunge con un sorriso, "Poi ci abbiamo messo del nostro per rendere tutto perfetto". La Costa Smeralda, un nome che risuona a livello mondiale, si vede come ambasciatrice della Sardegna. "Non siamo soli in questa impresa", sottolinea, "Da soli non si va lontano, ma con la Sardegna al nostro fianco, si va ovunque". E su questa stagione? "Se è vero che la Sardegna ha avuto qualche battuta d'arresto, ci dispiace", afferma Mulas. Ma poi, con un ghigno malizioso, aggiunge: "I nostri ospiti? L'unica loro lamentela è che vorrebbero restare di più. E noi? Li aspettiamo a braccia aperte".