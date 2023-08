Cronaca Vele al vento e comunità unite: il Sailing School Day e le iniziative estive dello YCA

Partiamo con la settimana del “Sailing School Day”, l’evento che lo YCA propone ogni anno l’ultima settimana di luglio, facendo confrontare e divertire gli iscritti impegnandoli in delle piccole regate. L'obiettivo non è sicuramente la vittoria finale ma sicuramente il creare momento conviviale e di festa, dove i ragazzi si ritrovano anche al di fuori del contesto solito della scuola vela. Un momento molto partecipato che non solo porta nella sede del sodalizio algherese in giovani velisti in erba ma anche le loro famiglie. Partecipazione e apprezzamento anche per l’atro momento tradizionale, la veleggiata sociale. Questa si è svolta il giorno successivo alla festa del Sailing School Day e ha visto allo start circa 25 imbarcazioni, 15 derive, 10 classe altura. Partenza nel pomeriggio dalla Maddalenetta con direzione Fertilia. In quell’occasione il vento, calato progressivamente, ha permesso di anticipare di un po' il gran bagno collettivo che ha preceduto il rientro e la festa allo Yacht Club, organizzata dal Presidente Pier Paolo Carta e dal past president Aldo Macciotta. Inoltre lo Yacht Club Alghero in collaborazione con il Consorzio del Porto di Alghero sono stati presenti con un banchetto informativo alla #FestadelTurista gli scorsi 5 e 6 Agosto per promuovere temi importanti come quello del rispetto del mare e la sostenibilità. “Sono tutti appuntamenti che ci consentono di portare avanti quello per cui ci adoperiamo tutto l’anno ovvero la crescita del club e il coinvolgimento di soci e iscritti, insieme anche alle loro famiglie – spiega il presidente dello YCA Pier Paolo Carta. Per noi è importante vedere un club vivo d’estate con l’attività della scuola vela e tutto un corallario di eventi che ci consentono di portare avanti la nostra mission. Il prossimo appuntamento è quello con la cena sociale del prossimo 24 Agosto al Pedramare, dove tutti i soci avranno la possibilità di incontrarsi trascorrendo una bella serata insieme”.