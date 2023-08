Cronaca Inseguimento a Cagliari: Dall'audacia su due ruote al ritorno dietro le sbarre

Un 41enne cagliaritano, noto alle cronache giudiziarie, decide di dare un’impronta diversa al suo permesso premio. Salta su uno scooter, che a quanto pare non ha pagato, e nel cuore di San Michele dà il via a un inseguimento da film poliziesco. Via Po diventa il palcoscenico di un uomo senza patente che, con la determinazione di chi non vuole fermarsi, rischia di investire pedoni e sfreccia in contromano. La sua audacia si interrompe quando lo scooter decide di abbracciare un’auto. A seguito, una breve ma intensa contesa con gli agenti. Ma ecco il colpo di scena: un 22enne, apparentemente parente, lo trascina via in auto per un altro tentativo di fuga. La cortina cala con il ritorno del protagonista in manette, cortesia delle Volanti di Cagliari. Ora, le mura del carcere di Uta lo accolgono nuovamente. Nel frattempo, indagini sono in corso per fare luce su quei parenti e amici che hanno deciso di entrare in scena complicando l’arresto. Una storia che si tinge di nuove sfumature legali.