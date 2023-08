Cronaca Alghero: Un ferragosto senza scintille

Ferragosto ad Alghero, e c'è chi ha la sfrontatezza di chiedere dei fuochi d'artificio. Mi verrebbe da dire che l'unico spettacolo pirotecnico che ci aspetta è l'esplosione di indignazione degli amanti degli animali e dei professionisti della polemica. Messaggi, telefonate, post su facebook per chiedere se ad Alghero oggi ci saranno i fuochi d’artificio. Per carità, ci mancherebbe che il cielo di Alghero, in questo Ferragosto, si tingesse di colori e rumori! Si rischierebbe di turbare la quiete dei cani e dei gatti e, peggio ancora, quella dei loro padroni. E allora, meglio informare che non ci saranno fuochi, prima che qualcuno pensi di potersi godere uno spettacolo tradizionale senza incorrere nella furia di qualche associazione animalista. Siamo fermi alle informazioni ricevute da giorni, e queste informazioni parlano chiaro: niente fuochi d'artificio. C'è da chiedersi, però, se davvero è per rispetto degli animali o piuttosto per paura delle polemiche. Perché, in fondo, Alghero ha una tradizione, e i fuochi d'artificio sono parte di quella tradizione. Ma oggi, in nome del politicamente corretto, è meglio rinunciare a qualcosa che fa parte della nostra cultura, pur di non urtare la sensibilità di qualcuno. E quindi? E quindi Ferragosto ad Alghero sarà all'insegna delle passeggiate tra i bastioni, il lungomare Dante e, ovviamente, il bar. Dove, tra un drink e l'altro, si potrà discutere della mancanza dei fuochi, ma sempre con il timore di dire qualcosa di sbagliato, di non essere "corretti". E mentre Alghero brinda, il cielo resterà scuro, senza scintille e senza magia. Ma forse è questo il segno dei tempi, un Ferragosto senza fuochi, ma anche senza anima. E mentre il cielo di Alghero resta buio, c'è da sperare che non si spenga anche lo spirito e la tradizione di questa meravigliosa città.