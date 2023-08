Ferragosto sardo tra luci e ombre: Una fiacca estate al giro di boa

Quest'anno, inflazione galoppante, costi delle vacanze alle stelle, caro-vita che morde e una crisi energetica senza precedenti hanno messo a dura prova sia i residenti che i turisti. A chi giova questo stato delle cose? Sicuramente non ai piccoli imprenditori sardi, i veri motori dell'economia locale, che vedono le loro attività soffocare sotto il peso di bollette sempre più salate e prezzi alle stelle. E nemmeno ai turisti, che, pur amando l'isola, iniziano a guardare con crescente interesse ad altre destinazioni, magari meno note ma decisamente più economiche. E mentre le strade di Cagliari e Olbia si riempiono di visitatori, l'interno dell'isola rimane un tesoro nascosto.





Agricoltura, artigianato, pesca: queste sono le vere gemme della Sardegna. Eppure, quest'anno più che mai, queste risorse sembrano essere state messe in secondo piano da una politica economica troppo spesso orientata verso grandi interessi esterni e poco attenta alle reali esigenze locali. Certo, il turismo di lusso prospera. E come potrebbe non farlo, con enclavi esclusive che attraggono l'élite globale? Ma la Sardegna non è solo villaggi vip e yacht da milioni di euro. È una terra ricca di tradizioni, di persone orgogliose, di storie millenarie. E queste storie meritano di essere raccontate e valorizzate, non relegate all'ombra delle cronache mondane.





In un momento in cui il mondo sta cercando di riprendersi dalle sfide degli ultimi anni, la Sardegna potrebbe e dovrebbe giocare un ruolo da protagonista. Ma per farlo, serve una visione chiara, una politica economica che metta al centro le persone e non solo i profitti. Serve una Sardegna che, pur valorizzando il suo indubbio appeal turistico, non dimentichi le sue radici e le sue potenzialità. E mentre il sole scende su questo ferragosto 2023, resta l'augurio che l'isola possa trovare una strada che la porti verso un futuro più luminoso. Ma per farlo, serve coraggio, determinazione e, soprattutto, una vera volontà di cambiamento. E noi, come sempre, saremo qui a raccontare, a domandare, a sperare. E a non lasciare che le domande restino senza risposta.

Il 15 agosto, con il sole a picco sulla Sardegna e i turisti che cercano ombra sotto gli ombrelloni, l'isola mostra il suo volto più ambivalente. Da una parte, le coste dorate e le acque cristalline sono un richiamo irresistibile per viaggiatori da tutto il mondo; dall'altra, un'ombra economica si profila sull'orizzonte, rendendo questo ferragosto meno festoso del previsto. Ebbene sì, l'estate 2023 in Sardegna non è quella dei ricordi dorati pre-covid, ma neanche quella della rinascita post-pandemica sperata da molti.(p.t.)