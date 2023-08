Cronaca Lo Snaf (Sindacato Nazionale Autonomo Forestali) minaccia stato di agitazione

In piena campagna antincendio, il sindacato nazionale autonomo forestali Snaf minaccia lo stato d'agitazione "se non saranno prese immediate soluzioni da parte dei vertici di Forestas, in merito alle condizioni di lavoro dei nuclei operanti sul fuoco in Sardegna: troppe falle nei parametri di sicurezza - a giudizio della sigla - a partire dal numero di operatori per singola squadra, giudicato insufficiente, fino all'elevata età media dei lavoratori che si avvicina ai sessant'anni". La denuncia arriva in un momento di emergenza per quanto concerne il comparto in un momento difficilissimo per la lotta agli incendi, che sta diventando una piaga sempre più larga nel contesto regionale.