Cronaca A Sanluri un Ferragosto all’insegna dei Diritti Umani

Nei periodi di vacanza o di particolari festività, le disparità presenti nella società fanno evidenziare ancora di più quanto i Diritti Umani siano solo un miraggio per tante persone. Da una parte c’è chi sogna anche una sola settimana di svago fuori dalla quotidianità, dall’altra chi ostenta ricchezza e spreco, tenori di vita assolutamente inimmaginabili per un comune mortale. Per i volontari della Fondazione Uniti per i Diritti Umani e della Chiesa di Scientology, l’impegno costante per far conoscere i 30 articoli della Dichiarazione Universale significa lavorare costantemente nella direzione dell’assunzione su vasta scala, della consapevolezza dei propri diritti e di conseguenza dei propri doveri. Tutti hanno il diritto di conoscerli e poter raggiungere quella consapevolezza che porterebbe alla creazione di una società più libera e giusta. “I Diritti Umani devono essere resi una realtà e non un sogno idealistico” scriveva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard invitando a darsi da fare in tutti i modi per promuoverli in tutte le sedi e renderli una “normalità” per tutti. Sì, perché i Diritti Umani non devono essere qualcosa di speciale ma la normalità per qualsiasi persona, per il semplice fatto che tutti siamo Esseri Umani e di conseguenza, come recita il primo articolo della Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite: “siamo nati tutti liberi e uguali “. C’è ancora molta strada da percorrere prima che questo si avveri, ma ognuno di noi può fare molto in quella direzione, mettendo in essere quei valori in ogni azione della nostra vita, con ogni essere che incontriamo, senza distinzione di razza, colore della pelle, cultura o credo. Talvolta, parlare di certi argomenti in tempo di vacanze non è facile; meglio un discorso più “leggero”, un pò da bar. Ieri, i volontari hanno voluto ricordare ai cittadini di Sanluri, che ognuno di noi può e deve fare qualcosa a riguardo. Info su: www.unitiperidirittiumani.it