Cronaca Cantina Santa Maria La Palma, Villa Mosca, Fermento e lo chef Tobari insieme per una serata speciale

Cantina Santa Maria La Palma, il ristorante Fermento, Villa Mosca e lo chef Dario Torabi insieme per una serata speciale Venerdì 18 agosto la splendida cornice di Villa Mosca ospiterà un evento enogastronomico con le proposte culinarie firmate da Dario Torabi, chef recentemente inserito nelle Guida Michelin con il suo ristorante Old Friend L’alta cucina va in scena ad Alghero: nella serata di venerdì 18 agosto il ristorante Fermento, nella splendida cornice di Villa Mosca, ospiterà un aperitivo speciale firmato dallo chef Dario Torabi, accompagnato dai calici della Cantina Santa Maria La Palma. L’appuntamento si inserisce nella serie di “Aperitivi a Villa Mosca”, eventi realizzati per abbinare cucina e vini d’eccellenza nella splendida terrazza della storica Villa, accanto alla piscina “infinity pool”. La serata proporrà un ricercato abbinamento cibo-vino, da gustare con una formula allo stesso tempo elegante e informale. Sarà una serata all’insegna dell’originalità ed eccellenza: Dario Torabi, chef dell’Old Friend, locale recentemente inserito nella Guida Michelin 2023, sarà ospite della cucina del Fermento, ristorante e lounge Bar aperto questa estate nei locali di Villa Mosca, nato come progetto collaterale de La Saletta, storico ristorante di Alghero anch’esso appena inserito nella prestigiosa Guida Michelin. Torabi è autore di una cucina molto sperimentale, ricercata e originale, pronta a stupire. Le sue ricette saranno proposte con la formula dello “street food gourmet”, per dare vita a una degustazione che i presenti potranno vivere come preferiscono: in piedi, a bordo piscina, seduti ai tavolini o lungo i diversi angoli e sedute che la magica location di Villa Mosca offre. Queste particolari ricette saranno abbinate a una selezione di vini di un’altra eccellenza locale, la Cantina Santa Maria La Palma, pronta a far sposare i propri calici - tra cui Akènta Special Edition, Akènta Cuvée e Akènta Rosé - con le delizie proposte dalla cucina. Sarà una serata magica all’insegna della buona cucina e buon vino, due elementi cardine dell’offerta di Alghero, su cui la città sta cercando di puntare sempre di più. L’appuntamento avrà inizio a partire dalle 18.30. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente il ristorante Fermento ai numeri 0794125748 e 3480171332.