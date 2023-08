Cronaca Lucio Marzo: Fuga e inseguimento tra passato e presente

Nelle vie di Cagliari, Lucio Marzo, pugliese di 24 anni, ha attirato l'attenzione della Polizia stradale non tanto per la sua guida, quanto per il baccano della sua auto. Questo ragazzo di Castrignano del Capo, per chi ha la memoria lunga, è quello stesso giovane che, sette anni fa, confessò l'omicidio di Noemi Durini, una povera ragazza di soli 16 anni. La tragedia di Noemi aveva fatto eco in tutta Italia. Il suo corpo era stato nascosto sotto un ammasso di pietre, e solo ritrovato dieci giorni dopo la sua scomparsa. Marzo, che aveva 18 anni al momento del crimine, ora sconta la sua pena in un carcere minorile a Quartucciu: 18 anni e otto mesi. Ma eccolo a Cagliari. Come mai? Era stato concesso un permesso premio per lavorare a Sarroch, in un negozio. Tuttavia, Marzo non avrebbe dovuto mettersi al volante. L'autorità giudiziaria glielo aveva proibito. E come se non bastasse, l'etilometro ha rivelato che aveva bevuto. Ricordo ancora le proteste della famiglia di Noemi quando, tre anni fa, Marzo aveva chiesto di lavorare pur rimanendo in custodia. Eppure, le norme prevedono queste occasioni per tentare di recuperare chi ha sbagliato. E così, il giovane aveva ricevuto l'opportunità di lavorare fuori dal carcere. Ma torniamo al controllo stradale di Cagliari. Dopo un inseguimento degno di un film e un tentativo di scappare a piedi, Marzo è stato fermato. Ora si trova di fronte a una nuova denuncia, questa volta per guida in stato di ebbrezza. Una storia che, forse, non finisce mai di sorprendere e infastidire.