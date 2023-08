Assegnato al Corpo forestale della Regione Sardegna il Premio Ambiente e legalità 2023

Tra gli altri, oltre al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, sono stati premiati: Ilaria Calò, Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Roma, per l’attività coordinate con il Procuratore Michele Prestipino nel corso dell’inchiesta relativa alle attività illecite poste in essere da affiliati alla ‘ndrangheta nel Comune di Anzio, anche con specifico riguardo agli interessi nella gestione dei rifiuti; Sabrina Giannini, giornalista di Rai 3 per l'attività di inchiesta giornalistica; il Reparto Operativo Carabinieri Tutela Ambientale e Transizione Ecologica; Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bari, la Capitaneria di Porto di Palermo, la Squadra Mobile della Questura di Frosinone della Polizia di Stato, tutti per le attività di contrasto alle diverse forme di criminalità ambientale.

Importante riconoscimento alla attività svolta dal Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna per la tutela dell'ambiente e della legalità. LegaAmbiente e L'associazione Libera in occasione della 35ma edizione di "festAmbiente", che si è tenuta a Grosseto il 6 agosto scorso, ha premiato il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna con le seguenti motivazioni: "Per il lavoro svolto con particolare efficacia e dedizione nel contrasto alle varie forme di criminalità ambientale anche attraverso inchieste importanti finalizzate alla tutela e alla vigilanza del territorio, in particolare per quanto riguarda l’attività d'indagine sui reati di disastro ambientale e nella prevenzione , repressione e lotta degli incendi boschivi svolta in Sardegna nel 2022" Il premio nazionale Ambiente e Legalità è un attestato di merito che Legambiente, insieme a Libera riconosce a magistrati, uomini delle forze dell’ordine e della società civile, giornalisti e imprenditori che si sono particolarmente distinti nella lotta alla criminalità ambientale e che quest'anno ha visto tra i protagonisti anche il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna che attraverso la costante e qualificata attività di controllo del territorio costituisce una fondamentale forza a tutela dell'ambiente e della biodiversità.