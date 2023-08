Eroiche tartarughine: Da smarrite a salvate al Poetto

Collaborando con la Rete regionale per la protezione della fauna marina e con l'esperienza delle biologhe della AMP di Villasimius, le giovani Caretta caretta sono state raccolte e protette. Per salvaguardarle sia dallo stress che dalla minaccia dei gabbiani, sono state collocate in un contenitore sterile e, senza indugi, rilasciate nel mare del golfo a bordo dell'imbarcazione della Base navale di Cagliari.





Curioso notare che il nido da cui sono emerse non era tra quelli già noti alla Rete Regionale e al Corpo Forestale, che ne monitora attualmente nove in Sardegna. Un sincero plauso va ai cittadini, che con prontezza hanno contattato il 1515, il numero di emergenza ambientale del Corpo Forestale. Un piccolo esempio di come la collaborazione tra comunità e istituzioni possa fare la differenza nella tutela del nostro prezioso ecosistema.

Una mattinata alquanto singolare per la Spiaggia del Poetto di Quartu Sant'Elena. Due piccole tartarughe marine sono state avvistate a zonzo lungo la pista ciclabile del litorale. I cittadini, da sempre occhi vigili del territorio, non hanno esitato a segnalarlo al Corpo Forestale. Il tempestivo intervento del personale della Base navale del Corpo Forestale di Cagliari ha rivelato una sorpresa ancora maggiore: altre 25 tartarughine erano sbandate sulla sabbia, apparentemente smarrite dalla luce del sole. Le vicinanze dello stabilimento balneare dell'Ottagono sono diventate così teatro di una piccola, ma commovente, operazione di salvataggio.