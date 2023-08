Alghero: Lotta ai senza regole del Suolo Pubblico

Il periodo di chiusura varia, ma non è mai inferiore ai 5 giorni, e si prolunga finché la situazione non torna alla normalità. La situazione, infatti, non è passata inosservata. I cittadini, mai silenziosi in una città orgogliosa come Alghero, hanno parlato. E anche i media hanno fatto la loro parte, pungolando l'azione dell'amministrazione. Ora, la risposta è arrivata. Conoci, al riguardo, non ha usato mezzi termini: "Si tratta di un atto dovuto - dice il primo cittadino - alla base del rispetto dei regolamenti e dei corretti rapporti di concorrenza tra titolari di attività commerciali, a garanzia della libera fruizione degli spazi pubblici da parte di residenti e turisti e della tutela del patrimonio pubblico cittadino".





Ma va oltre. Per lui, la tutela dei beni pubblici e la garanzia di poter passeggiare liberamente per le strade, sia per i residenti che per i turisti, sono alla base di questa decisione. Ma c'è di più. Se qualcuno pensa di aggirare la regola occupando anche solo un centimetro in più di quanto consentito, dovrà fare i conti con le sanzioni previste dal Regolamento comunale. Per Alghero, sembra essere iniziato un nuovo capitolo di rispetto e ordine.

L'aria ad Alghero sta cambiando. Il Comune, con l'intransigenza di chi sa dove vuole portare la propria città, ha deciso di prendere il toro per le corna riguardo a un fenomeno preoccupante: l'occupazione abusiva delle strade. E, nel tipico stile assertivo, il sindaco, Mario Conoci, ha messo nero su bianco l'ordinanza numero 20. Il testo si basa su una duplice normativa: l'art.20 del nuovo codice della Strada e l'art. 3 comma 16 della legge 94/2009. Tradotto in parole povere, chi sgarra, chi si prende libertà non concesse sulle strade per fini commerciali, vedrà la serranda del suo esercizio abbassata.