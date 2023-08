Rinnovo della sicurezza per la gradinata dell'Argentiera: Sassari Garantisce accoglienza e sicurezza ai bagnanti

E così, dopo una danza tra uffici, confronti e legali, si è arrivati alla soluzione. E volete sapere una cosa? L'hanno fatto nel batter d'occhio. Ora, vacanzieri e bagnanti possono tornare a passeggiare e fare il bagno senza pensieri. Un piccolo appunto tecnico, per chi si interessa di materiali: quei vecchi montanti in acciaio Cor-ten, suggeriti dalla Soprintendenza per mescolarsi con l'anima mineraria del borgo, sono stati cambiati. Ora, splendenti montanti in acciaio inox promettono resistenza e meno grattacapi. Un piccolo cambio, ma un grande passo per la sicurezza di tutti.

La gradinata dell'Argentiera è tornata a splendere. Non parlo di un ritocco estetico, ma di una necessità cruciale: la sicurezza. Si sa, il mare non fa sconti, e la salsedine è stata crudele con i parapetti posati appena un decennio fa. Da quel piccolo gioiello di ingresso al lido, erano diventati una minaccia per i visitatori. Il sindaco Campus aveva infatti dovuto dichiarare off-limits l'intera zona. Carlo Sardara, l’assessore che se ne occupa, ricorda: "Era il 2018 e i sassaresi ci segnalavano un guaio serio. Tre anni dopo l'inaugurazione e già tutto si stava sgretolando, tanto da dover interdire l'area. Ma non volevamo rubare un altro scorcio d'estate ai nostri cittadini."