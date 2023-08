Barche e servizi nautici Sardegna patrimonio 1600 imprese e 15mila addetti

Sardegna, su dati UnionCamere-Infocamere 2023, il peso dell’artigianato del settore rilevato per l’Isola è più elevato rispetto a quello medio nazionale (36,6%>34,7% nazionale) la cui incidenza sul totale dell’economia regionale influisce per lo 0,72% (seconda posizione nazionale). In particolare, sono artigiane circa tre su quattro (73,5%) delle imprese che operano nei settori della Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive e della Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto, incidenza superiore a quella rilevata a livello nazionale del 61,1%. La Sardegna è la seconda regione italiana per maggior specializzazione nei principali cluster della nautica da diporto. Mostra difatti, rispetto alla media nazionale, un più alto peso delle imprese appartenenti alla perimetrazione proposta sul numero complessivo di imprese registrate, sia per il totale (0,72%> 0,24% nazionale) che per l’artigianato (0,98%> 0,29% nazionale). Rispetto al pre-pandemia (I trimestre 2019) il settore presenta una riduzione dell’artigianato dei cluster della nautica che opera nell’area della produzione (-27,0%) e al contrario un incremento del numero di imprese impegnate nei servizi (+35,6%), in modo particolare nella riparazione e manutenzione delle imbarcazioni (+43,8%). Oltre queste imprese che operano in esclusiva con il settore, si possono stimare almeno altre 600 imprese legate alla filiera e che forniscono prodotti e servizi pur operando in altri settori; è il caso, per esempio, dei tappezzieri (cuscini e tendalini), falegnami, meccanici, impiantisti, autisti di transfer per servizi in banchina, imprese di pulizia e sanificazione, aziende di ristorazione e catering, e realtà che offrono beni e servizi di lusso. Tutto ciò porta a stimare circa 1.518 realtà e 15mila addetti, tra diretti e indiretti, saltuari e fissi. “L’artigianato nautico in Sardegna rappresenta una delle eccellenze del territorio, un settore in cui la storia e la tradizione si uniscono alla modernità e all'innovazione tecnologica. La passione, la competenza e la dedizione degli artigiani navali sardi sono il segreto del successo di queste imbarcazioni uniche, che continuano ad affascinare il mondo”. E’ questo il commento di Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, sui dati relativi alla filiera della nautica.





“Nonostante la pandemia, la guerra in Ucraina, l’aumento esponenziale dei costi di materie prime ed energia, il settore della nautica continua a brillare e a offrire opportunità in tutta l’Isola – continua la Presidente – i dati che abbiamo sono lusinghieri ma dobbiamo, anche in questo caso, ricordare come le imprese non riescano a sostenere pienamente la ripartenza perché mancano gli addetti in tutti gli ambiti”. “Infatti scarseggiano progettisti, tecnici, ma anche operai per la vetroresina, impiantisti e falegnami – sottolinea - quello legato al settore della nautica è un patrimonio di competenze che assorbe interamente tutti gli addetti. Infatti, la domanda di manodopera qualificata in questi settori è alta. Gli artigiani che sappiano lavorare con le mani, con la mente e con il cuore sono ricercatissimi, perché non se ne trovano. E allora accade spesso che i cantieri che operano nell’Isola debbano rivolgersi ad aziende del resto d’Italia e del resto d’Europa”. Secondo il dossier dell’Associazione Artigiana, nel panorama nazionale la Sardegna si piazza al 5° posto nella filiera (produzione + servizi), con la Toscana prima e Valle D’Aosta ultima; nella produzione è 11esima (prima ancora la Toscana e sempre ultima la VDA) mentre si piazza al quinto posto tra quelle che operano nei servizi (prima la Campania e ultima sempre la regione alpina). Analizzando le vecchie 4 province sarde, al primo posto si posiziona Sassari-Gallura con 608 realtà (66 produzione e 542 servizi), seguita da Cagliari con 193 (45 e 148), Nuoro-Ogliastra con 98 (16 e 82) e Oristano con 19 (2 e 17). Nel ranking nazionale provinciale per produzione-servizi, Sassari-Gallura si piazza al secondo posto (11esima come produzione e seconda come servizi). Cagliari è al 17esimo posto nazionale, Nuoro-Ogliastra 29esima e Oristano e al 69esima.

Il settore ha ripreso a brillare ma scarseggiano gli addetti qualificati: cresce la richiesta delle aziende. Lai (Presidente Confartigianato Sardegna): “Passione, storia, competenza, tecnologia e investimenti: ecco il successo del settore”. Costruiscono imbarcazioni, le riparano, le manutengono, le rinnovano, le custodiscono, le abbelliscono, le puliscono e le propongono a noleggio. Inoltre per loro realizzano accessori e strumenti di navigazione, offrendo servizi e mettendo a disposizione per il settore migliaia di figure professionali d’eccellenza. E’ questo il mondo delle imprese della nautica, una filiera di produzione e servizi per i natanti che in Sardegna è rappresentata da 918 realtà di cui una su tre (36,6%) è artigiana (336 unità). Nello specifico 129 imprese si occupano di cantieristica (produzione), di cui 73 artigiane (56,6%) mentre ben 789 attività (di cui 262 artigiane, pari al 33,3%) si occupano di servizi. Secondo il dossier dal titolo “Cluster nautica da diporto nell’Isola”, realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese