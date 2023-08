Golfo Aranci: La Guardia Costiera, il turista e il ritorno dei ricci

Ora, per chi non lo sapesse, in Sardegna il riccio di mare, questo piccolo ma significativo abitante delle nostre acque, ha il divieto di essere pescato dagli appassionati e dai curiosi. Non perché sia un capriccio burocratico, ma per difendere un fragile equilibrio marino. Un mondo sommerso e misterioso, dove questi piccoli echinodermi danzano, vivono e creano vita.





Il nostro turista, evidentemente non informato o troppo presuntuoso, ha avuto la sua lezione. Il suo bottino, ancora pulsante di vita, è tornato a casa, nelle profondità marine. E lui, benedetto da una multa di 1.000 euro. Una cifra, potreste dire, ma una cifra che serve a ricordare che la natura ha le sue regole, anche quando sembra indifesa e silenziosa.





E voi, abitanti e visitatori di Golfo Aranci, sappiate che la Guardia Costiera veglia. Non per punire, ma per proteggere quel miracolo sott'acqua che è il nostro patrimonio. Un patrimonio che tutti dovremmo imparare ad amare e rispettare.

Un giovedì di agosto a Golfo Aranci, mentre il sole lanciava i suoi raggi dorati sul mare, la Guardia Costiera ha pescato, se mi passate il termine, un turista. E non uno qualunque: un turista che, venuto da un'altra Regione, aveva pensato di prendersi qualche riccio di mare come souvenir.