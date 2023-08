Gallura: Tra Feste e Febbre del Nilo - Lotta alle zanzare

Tuttavia, resta sotto l'attento sguardo dei camici bianchi che continuano a offrirgli cure e riabilitazione. E mentre la terra di Gallura si prepara a ospitare il Red Valley Festival, appuntamento clou dell'estate con una stima di 100.000 spettatori all'Olbia Arena, la macchina comunale si attiva: disinfestazione a gogo nelle aree interessate e, da domani, anche nei canali e nelle vicinanze dell'Arena. Il primo cittadino, Settimo Nizzi, interviene sulla questione: "Teniamoci tranquilli, ma non dimentichiamoci di armarci contro le zanzare - veri agenti di questa malattia." Raccomanda inoltre precauzioni, in particolare per chi, come anziani e immunodepressi, rischia di più.

In Gallura si è registrato un caso di Febbre del Nilo che ha colpito un uomo di 86 anni. Non è il primo a essere toccato da questa malattia in Sardegna, poiché un 72enne di Oristano già se ne era fatto portatore. Il signore in questione è ora ospite della Medicina Infettiva dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. All'arrivo, la febbre e altri malanni, tra cui problemi motori e cognitivi, lo affliggevano. Ma, come sanno dire in Sardegna, 'Chi si rialza è più forte di chi non cade mai', e le sue condizioni stanno migliorando, soprattutto dal punto di vista neurologico.