Una notte d'agosto che Olbia non dimenticherà: la drammatica chiamata dalla Motonave Sharden

Senza un attimo di esitazione, la Guardia Costiera si è messa in moto, con la determinazione e la prontezza che contraddistingue questi eroi delle acque. Con loro, un rimorchiatore della Moby, pronto a rispondere all'appello. E proprio quando il mare sembrava tenere per sé i suoi segreti, un bagliore lontano ha catturato l'attenzione. Una barca a vela aveva raccolto il Comandante del peschereccio, il quale ha rivelato la tragica conclusione dell'incidente: il peschereccio era ora parte del fondale e un marinaio... ancora disperso.





Quel vasto mare blu, spesso visto come luogo di vacanza e relax, si è trasformato in un'arena di ricerca. Uomini e mezzi, inclusi tre vascelli della Guardia Costiera, un rimorchiatore, un peschereccio e l'elicottero dell’Aeronautica Militare, sono diventati protagonisti di una corsa contro il tempo. Una storia in cui il coraggio e la speranza diventano i veri protagonisti, in un Mediterraneo che non smette mai di sorprendere e di mettere alla prova l'umanità. E noi, da dietro gli schermi, tifiamo e speriamo per una conclusione positiva.

Era mezzanotte, l'orologio aveva appena segnato il passaggio al nuovo giorno, quando il silenzio della Sala operativa della Guardia Costiera di Olbia è stato interrotto da un squillo inatteso. Era il 10 agosto, una notte che sembrava come tutte le altre, fino a quando una voce femminile, carica di tensione, ha rivelato un racconto che avrebbe cambiato il corso della notte. Le parole provenivano dalla Motonave Sharden, quel gigante delle acque che aveva lasciato il porto di Olbia appena un'ora prima, portando con sé centinaia di anime verso Livorno. La voce descriveva una scena da brivido: sotto le stelle, la Sharden e una barca da pesca avevano incrociato i loro destini in un inaspettato sinistro.