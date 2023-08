Cronaca Scontro a Posada: il destino incrociato di cinque vite

In una mattina che prometteva di iniziare come tutte le altre, il centro nuorese di Posada è stato scosso da un drammatico incidente stradale, proprio poco prima delle ore 6. Due automobili, una Seat Ibiza e una Fiat Punto, si sono violentemente scontrate. Ancora non si hanno certezze sulle cause che hanno portato a questo triste evento. Intanto, sul luogo dell'accaduto, sono prontamente intervenuti i carabinieri e i valorosi vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, affiancati dalle ambulanze del 118, pronte a prestare soccorso. Fra i feriti, quattro giovani ragazzi, freschi e pieni di vita, giunti fin da Perugia, e un uomo del posto, residente nella vicina Torpè. Cinque anime, intrappolate in un tragico destino che, si spera, avranno la forza di superare. Ora, tocca ai carabinieri disvelare il mistero dietro a questo scontro, cercando di capire ciò che ha provocato questa tragedia. Posada, normalmente tranquilla, oggi conta cinque feriti e attende risposte.