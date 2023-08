60 Secondi che Salvano: l'Ospedale di Lanusei lancia la Campagna per il Corretto Lavaggio delle Mani





Alessio Piras, un infermiere dell'ospedale, avverte: "Non dobbiamo abbassare la guardia. Lavare le mani può fermare la diffusione di malattie. È essenziale che continuiamo con questa abitudine". Il recente Comitato Cica all'interno dell'Asl Ogliastra punta a stimolare azioni e pratiche migliori per ridurre le infezioni. Lisa Deiana, assistente sanitaria, menziona che questo comitato promuoverà azioni come il lavaggio delle mani e la monitorizzazione delle infezioni chirurgiche. Questo è solo l'inizio di un ampio progetto di sensibilizzazione dell'ospedale di Lanusei, con molte altre iniziative previste nel prossimo futuro. Il territorio ogliastrino vedrà l'ospedale al centro di questi sforzi di sensibilizzazione.

L'Ospedale Nostra Signora della Mercede a Lanusei ha lanciato un potente messaggio: "Previeni le infezioni, lava le mani!" Una chiamata alla pratica di base che può evitare infezioni e proteggere le vite. Una maglietta speciale è stata creata per sensibilizzare il personale e i visitatori su questo semplice, ma essenziale gesto. Il direttore Luigi Ferrai sottolinea: "È una questione di solo un minuto. Indossare questa maglietta mantiene viva l'attenzione e ricorda a tutti l'importanza di una corretta igiene delle mani". Sebbene la procedura richieda poco tempo e strumenti di base come acqua e sapone, molti sembrano dimenticare l'importanza di questa pratica, specialmente in seguito alla pandemia.