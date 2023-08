La bravata su TikTok che costò caro: Sardegna non è terra di safari

Il nostro giovane F.B., in un misto di baldanza e ingenuità, ha pensato bene di condividere la sua "impresa" su TikTok, senza tralasciare i dettagli gustosi della vendita e della cena, prima di proseguire il suo tour sardo. Quasi una sorta di confessione pubblica. Quel pezzo di mare dove aveva pescato non era uno qualunque. Protetto da direttive europee per la sua rilevanza, faceva parte di aree speciali, dove pescare non solo era proibito ma costituiva una vera e propria violazione della legge. Un reato grave, insomma. Il GrIG si è ovviamente mobilitato e seguirà l'evolversi del processo, ricordando a tutti che la Sardegna non è una terra in cui fare i propri comodi. Forse il giovane emiliano, seduto in aula, ripenserà con un brivido a quel video su TikTok e alla lezione che la Sardegna, orgogliosa e severa, gli ha impartito.

Per il 23 gennaio 2024, l'aula del Tribunale di Sassari si appresta ad accogliere una vicenda quanto mai singolare. Un giovane emiliano, F.B. per le iniziali, è chiamato a rispondere di una battuta di pesca del tutto fuori dai canoni... e dalla legge. Capo Caccia, quel lembo di Sardegna così magnetico agli occhi dei turisti, aveva fatto da cornice al suo fallo. Era agosto, la fine di un'estate che stava per imprimersi nella memoria come quella in cui un giovane avrebbe pescato in acque protette e, come se non bastasse, avrebbe venduto il pescato, tre cernie non di modeste dimensioni, a un ristoratore di Alghero. La cosa divertente? Il Gruppo d’Intervento Giuridico non ha dovuto sforzarsi molto per scoprire il misfatto.