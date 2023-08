Omicidio dopo una scommessa al bar: La notte di Alessio e il destino di Luca

Ma cosa avrebbe fatto scatenare la furia omicida di Alessio Desogus? Sembrerebbe una scommessa: Una rissa fra due gruppi di giovani che avevano trascorso la serata nel locale L’Aqua. Fra le due fazioni ci sarebbe stata durante la serata una scommessa banalissima: chi beveva di più in una sfida allucinante. Poi, fuori dal locale alla sua chiusura, con quasi tutti sotto l’effetto delle abbondanti libagioni. la rissa e l’accoltellamento, con la vittima Luca Mameli accoltellato al petto e morto dopo mezz’ora in ospedale. “Non l’ho fatto apposta”, ha spiegato alla Polizia il 21enne Alessio Desogus, di Quartu. Un colpo involontario, avrebbe riferito Desogus, difeso dall’avvocata Maria Grazia Mancosu: ha raccontato che la lama del coltello a serramanico sarebbe scattata inavvertitamente nella colluttazione. Per tentare di fare perdere le proprie tracce avrebbe preso una stanza in un hotel di Cagliari. Nel frattempo però la Polizia gli dava la caccia.

È in carcere a Uta il presunto assassino del trentacinquenne di Capoterra Luca Mameli. Ieri, per tutto il giorno, sul lungomare sono stati svolti i rilievi. Il responsabile del delitto è stato portato in questura e la sua casa perquisita. In viale Colombo, negli argini e nello stagno di Molentargius, sono iniziate le ricerche dell’arma. Il presunto omicida sarebbe Alessio Desogus, 22 anni, allevatore 22enne abitante a Flumini di Quartu. Durante la notte è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, emesso dai magistrati della Procura della Repubblica di Cagliari e dalla Squadra Mobile, diretta dal primo dirigente Fabrizio Mustaro e dalla vice Veronica Madau.