Un Salvataggio sotto il sole di agosto: La tartaruga di Portu Tramatzu

L'inquilina inaspettata, una Caretta caretta poco più che adolescente di una decina d'anni e con una lunghezza di mezzo metro, sembrava stremata. Ma non è stata la fatica del nuoto ad averla provata: su di lei si erano attaccati parassiti che ne ostacolavano i movimenti. La buona notizia? La signorina tartaruga, ora sotto l'occhio vigile dei veterinari, pare stia recuperando le forze. Ma sarà solo a settembre che potrà tornare al suo habitat: agosto, con il suo viavai di imbarcazioni, non è il mese ideale per un rilascio al mare.

Quel 9 agosto, alle tre del pomeriggio, mentre il sole cocente lambiva la spiaggia di Portu Tramatzu a Teulada, alcuni marinai hanno avvistato tra le onde un curioso ospite: una tartaruga marina che pareva combattere con il mare stesso. Con un gesto d'altri tempi, l'hanno issata sulla loro imbarcazione e, seguendo un senso di dovere, hanno fatto una telefonata al Corpo forestale. Poco dopo, nel porto di Teulada, gli uomini della Stazione Forestale si sono presi cura di questa ospite sfortunata, confidandola alle mani esperte del Centro cetacei di Nora.