4 Corsie Sassari-Alghero, pubblicato il bando, Pais: "Risultato storico per un'opera attesa da decenni"

Ora le chiacchiere stanno a zero, e si è passati dalle parole ai fatti" - dichiara Michele Pais - "E' anche superfluo affermare che il completamento di tale arteria viaria è di fondamentale importanza per tutto il nord ovest della Sardegna, sia dal punto di vista sociale e economico per la riduzione dei tempi di percorrenza sia, aspetto prioritario, per ragioni di sicurezza stradale". "La gara, il cui importo complessivo delle opere è pari a 238 milioni di euro, è stata oggetto di rilevanti adeguamenti dei costi predisposti dal Presidente Solinas e a cui è stata assicurata piena copertura finanziaria dal Ministero delle Infrastrutture guidato dal Ministro e Vicepremier Matteo Salvini, che ha messo un particolare focus sulle incompiute sarde" - continua Pais. "Un'opera strategica attesa da oltre 25 anni dall'intero territorio vedrà finalmente la luce grazie all'attività del Presidente Solinas, con il lavoro dell'Assessore dei Lavori Pubblici Pierluigi Saiu - conclude il presidente del Consiglio regionale della Sardegna e coordinatore regionale della Lega Michele Pais - e il fondamentale intervento del Ministro Salvini che, in soli 10 mesi di governo, ha dimostrato concretezza e attenzione al nostro territorio, sbloccando numerose opere pubbliche incompiute da decenni in tutta la Sardegna".

Il presidente del Consiglio regionale della Sardegna e coordinatore regionale della Lega Michele Pais esprime viva soddisfazione per la pubblicazione del bando per i lavori di completamento della 4 corsie Sassari Alghero e della bretella di collegamento con l’aeroporto di Fertilia. "Un risultato che non esagero a considerare storico per un’opera attesa ormai da decenni, bloccata negli anni sia per l'importanza dei fondi necessari, sia da problemi burocratici, e sulla cui realizzazione la comunità sembrava legittimamente aver perso ogni speranza. Una classica incompiuta italiana che finalmente riparte.