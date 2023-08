Incendi, Cia Sardegna sostiene aziende e territori devastati dai roghi: «Siamo vicini ai Comuni e alle popolazioni colpite»

«Cia Sardegna è al fianco dei Comuni, dei territori e delle aziende attraversati dal fuoco e ora costretti a fare la conta dei danni. Ribadiamo la necessità, più che mai, di una mobilitazione generale e di un monitoraggio costante a salvaguardia del territorio, che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine e mondo agricolo, sia per cercare di prevenire e arginare un fenomeno che assume sempre più contorni criminali, sia per far fronte alle emergenze causate dalla devastazione delle fiamme».

Gli incendi che negli ultimi giorni hanno devastato la Sardegna seminando danni e terrore richiedono la mobilitazione di tutta l’isola e Cia Sardegna si schiera, come sempre, in prima linea: «Ancora una volta assistiamo all’ennesimo disastro causato dagli incendi nella nostra terra. Il fuoco attraversa centinaia di ettari, incenerisce la bellezza dei territori, lambisce i centri abitati, terrorizza residenti e turisti, manda in fumo anni e anni di sacrifici delle imprese agricole che già devono fare i conti con il maltempo e le ondate di caldo anomalo», commenta il direttore regionale della Cia agricoltori italiani Sardegna, Alessandro Vacca.