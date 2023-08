Cronaca Oristano: Un mostro in libertà, l'incubo incessante di una donna, l'infamia di violenze senza fine Finalmente alla sbarra per l'uomo - la vittima ritrova la speranza

Ecco un cialtrone di trent'anni, cittadino di qualche sperduto paese di Oristano, che l'onesto braccio della legge ha finalmente sbattuto in galera. Questo genio del male, per un'estenuante serie di anni, ha giocato a far male alla sua ragazza: una serie infinita di violenze verbali e fisiche che cresceva come un macabro crescendo, fino a quando la povera martire ha deciso di prender coraggio e cantare tutto in Questura. Questo bullo da strapazzo, sovente in preda all'alcool, usava di tutto, dagli oggetti contundenti alle parole vuote, per costringere la sua compagna a vivere un inferno. Gli atti di gelosia malata culminavano in una raffica di insulti e soprusi che avrebbero fatto arrossire un mafioso. Un episodio, tra i tanti, lo vede protagonista in un negozio, prendendo la ragazza per i capelli e sbattendola contro il muro come fosse un sacco di patate. Ma l'altro giorno, l'abisso ha cercato di ingoiare la vittima: la ragazza è stata brutalmente picchiata. Le è stato riscontrato un catalogo di ferite, traumi e fratture che l'hanno mandata dritta in chirurgia maxillofacciale. Il nostro "eroe", che aveva già flirtato con la legge per questioni di droga, è ora ospite della casa di reclusione di Massama. Il brillante lavoro della Squadra Mobile diretta da Samuele Cabizzosu ha portato alla ventiquattresima misura cautelare di quest'anno per reati da "codice rosso". Dalla Questura ricordano che il comune denominatore in questi casi è l'abuso di alcool e sostanze stupefacenti. Chissà perché non mi sorprende.