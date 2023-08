Cronaca Cabras: l'eroismo dei bagnanti salva padre e figlio dall'artiglio della risacca

Questa mattina, un episodio che avrebbe potuto finire in tragedia ha fatto battere il cuore alla spiaggia di Is Arutas, nel litorale di Cabras. Padre e figlio, sospinti nelle spire della risacca, hanno rischiato di essere inghiottiti dalle onde, se non fosse stato per un pugno di coraggiosi bagnanti che hanno deciso di sfidare le acque in tempesta. L'orologio segnava poco prima delle 13 quando le grida d'allarme hanno interrotto l'indolente torpore del secondo chiosco. Padre e figlio, intrappolati in un balletto pericoloso con l'oceano, sembravano ormai alla mercé del mare. A rompere la tensione, il grido della moglie dell'uomo, il quale ha risuonato come un gong di allarme. Mentre alcune persone hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine, altre, spinte da un coraggio insospettato, hanno risposto all'appello di soccorso. Una catena umana di volontari, sfidando la risacca e le onde, ha raggiunto i due naufraghi e, non senza fatica, li ha riportati a riva, sani e salvi ma con il terrore ancora negli occhi. La mattinata era stata contrassegnata da un mare particolarmente agitato. Il Comune di Cabras aveva emesso un avviso, su segnalazione della Protezione Civile, invitando i bagnanti alla prudenza. Tuttavia, in un litorale ancora privo di servizio di salvataggio, un appalto andato a vuoto che ha sollevato non poche polemiche, l'invito sembra essere caduto nel vuoto.