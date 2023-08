Cronaca Divieto di fumo ad Alghero: La battaglia dei Barraccelli contro il tabacco sulla spiaggia

I Barraccelli di Alghero tengono a ricordare a tutti, in particolar modo a quei teppisti irreprensibili che, attratti dall'irresistibile sirena del tabacco, violano senza ritegno l'Ordinanza Sindacale n.33/2019, che vieta categoricamente il fumo in spiaggia. Questo codice, che non lascia spazio a interpretazioni ardite, prescrive: 1. Il fumo è proibito su tutte le spiagge della giurisdizione comunale, compresi i tratti concessi, le acque fino a 20 metri dalla riva e nelle pinete di Alghero. 2. Il fumo è tollerato: - Sulle spiagge libere, solo nelle aree destinate ai fumatori, contraddistinte da un inconfondibile segno comunale, e nell'ultima fila della spiaggia, a patto che siate provvisti di appositi portacenere. - Sulle spiagge concesse, solo nelle aree attrezzate per i fumatori e nelle aree all'aperto dei punti di ristoro. - È vietato gettare i residui del vostro vizioso divertimento sul suolo e nelle acque. - Gli esercenti di stabilimenti balneari sono tenuti a informare i loro ospiti sul contenuto di questa Ordinanza, affiggendo chiaramente cartelli nelle aree di competenza. Infrazioni a quest'Ordinanza saranno punite con una sanzione pecuniaria che varia da 25 a 500 euro, a meno che non costituiscano reato o non rientrino in situazioni espressamente previste da altre normative statali o regionali. Non dite che non vi avevamo avvertito.