Cronaca Una giornata di festa, un destino segnato: la fine dell'allevatore Luca Goddi - Disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo

Per volere del procuratore di Nuoro, Ireno Satta, il cadavere di Luca Goddi, povero allevatore di 47 anni barbaramente assassinato a Orune in un giorno di festa, subirà il crudele esame dell'autopsia. Il tutto a pochi passi dalla gioia della festa di Su Cossolu, tragicamente interrotta. Il teatro dell'operazione sarà l'ospedale San Francesco di Nuoro, e a impugnare il bisturi sarà Matteo Nioi, un anatomopatologo di solida reputazione. Il giorno stabilito, probabilmente il prossimo lunedì, il corpo di Goddi sarà esposto in tutta la sua cruda verità. L'uomo, trovato a bordo della sua Golf blu, era stato trafitto da proiettili sparati a bruciapelo, i vetri a lato conducente spezzati sotto la furia del piombo. Nonostante l'immediato intervento dei medici del 118, ogni sforzo è stato vano. Un destino crudele ha stroncato la vita dell'allevatore. Non abitava più a Orune, il nostro Goddi, si era rifugiato a Budoni, sulla costa nord orientale dell'isola, seguendo le orme di alcuni suoi fratelli che avevano già lasciato il paese natale per la Toscana. Era tornato solo per salutare un amico defunto e avrebbe dovuto ripartire quella stessa sera, ma il destino ha deciso diversamente. Il Nucleo investigativo di Nuoro e la Compagnia di Bitti stanno già tessendo una fitta rete di interrogatori, non solo con chi ha assistito all'agguato, ma anche con chi ha conosciuto Goddi. In aggiunta, si scavano le tracce del suo passato, non privo di ombre: rapine, furti, ricettazione, detenzione di armi. Un elenco inquietante che inizia nel 1997, quando, appena ventunenne, fu condannato a cinque anni per la rapina al Banco di Sardegna di Monti.