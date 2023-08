Cronaca Notte di incidenti a Siniscola

La notte di ieri è stata agitata per il piccolo comune di Siniscola, in Sardegna. Il primo incidente stradale ha avuto luogo poco prima della mezzanotte, precisamente alle 23, all'incrocio di Agrustos. Una Mercedes è entrata in collisione con un'Alfa 156. I due occupanti dell'Alfa, turisti provenienti da Napoli, sono rimasti intrappolati nell'abitacolo della loro auto a seguito del violento impatto. Gli eroici vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell'incidente, estraendo i due giovani con l'aiuto di divaricatori e cesoie. Entrambi sono stati successivamente trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Poco più di un'ora dopo, esattamente alle 00.15, un altro incidente stradale ha avuto luogo sulla Statale 125, al km 287. In questo caso, una Fiat 500 guidata da un ragazzo locale ha tamponato una Ford Ka con a bordo quattro turiste provenienti da Firenze. L'auto del giovane si è rovesciata a causa della forza dell'impatto. Anche in questo secondo incidente, i soccorritori del 118 sono prontamente intervenuti per prestare i primi soccorsi e trasportare i feriti all'ospedale. In entrambi i casi, le forze dell'ordine, rappresentate dai carabinieri, sono intervenute per effettuare i necessari rilievi e ricostruire la dinamica degli incidenti. La notte, dunque, si è rivelata lunga e faticosa per le forze di soccorso e di polizia.