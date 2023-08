Cronaca La natura sacrificata sull'altare della caccia: il caso di Gutturu Mannu in Sardegna - La denuncia del GrIG

Il Consiglio regionale della Sardegna è attualmente impegnato in un dibattito animato riguardante il disegno di legge regionale n. 373, un documento legislativo che solleva diverse questioni controversie. Tra le proposte più discusse, una in particolare ha attirato l'attenzione: l'emendamento n. 223, firmato da un gruppo di rappresentanti di Fratelli d'Italia. L'emendamento prevede una drastica riduzione del parco naturale regionale di Gutturu Mannu, diminuendo la sua estensione di ben 1600 ettari. Questa proposta nasce su richiesta del Comune di Pula, che sostiene che l'attuale configurazione del parco limita le attività di escursionisti, cercatori di prodotti del bosco, come funghi e asparagi selvatici, e cacciatori. La motivazione presentata sostiene che le restrizioni attuali impedirebbero a queste categorie di persone di transitare liberamente per raggiungere i loro punti di interesse. Ma se ci si addentra nella normativa attuale del parco, l'art. 5 del regolamento provvisorio di gestione del parco afferma chiaramente che "l'accesso al parco è libero". Infatti, attività come trekking, passeggiate a cavallo e in mountain bike, nonché la raccolta di frutti del sottobosco, sono esplicitamente consentite. La presunta inaccessibilità sembra, dunque, un pretesto: l'obiettivo non dichiarato di questa proposta sembra essere il desiderio di alcune frazioni della comunità locale di cacciatori di poter esercitare la loro attività nel parco. Ma non bisogna dimenticare il significato e l'importanza dei parchi naturali. Questi luoghi, oltre a svolgere un ruolo fondamentale nella conservazione dell'ambiente e della biodiversità, portano anche benefici economici e sociali alla comunità locale. Questi includono la promozione del turismo, l'incremento delle attività legate all'ospitalità e alla ristorazione, e l'ampliamento dell'offerta di prodotti locali. Ridurre l'estensione del parco di Gutturu Mannu significherebbe, quindi, non solo compromettere la conservazione di un ecosistema prezioso, ma anche rinunciare ai benefici economici e sociali che esso può generare. Il Consiglio regionale della Sardegna ha ora l'opportunità di dimostrare la sua integrità e la sua dedizione alla tutela del patrimonio naturale sardo, respingendo l'emendamento n. 223. Sarebbe un gesto forte, un messaggio chiaro che sottolinea l'importanza della conservazione e del rispetto dell'ambiente nel contesto dell'amministrazione pubblica. La salvaguardia di oltre millecinquecento ettari di territorio naturale protetto dipende da questa decisione.