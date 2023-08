Cronaca Giornata intensa per la Guardia Costiera di Cagliari: salvataggi in mare e segnali d'allarme

La mattinata di Cagliari si è svegliata presto, stuzzicata dalle operazioni di soccorso orchestrate dalla Guardia Costiera sotto la direzione del Capitano di Vascello, Mario Valente. Nemmeno il tempo di baciare la sveglia, e alle 8:00 è giunta alla Sala Operativa una richiesta di soccorso: un diportista italiano s'era ferito alla mano a bordo della sua imbarcazione, navigando nei pressi di Santa Margherita, nel Comune di Pula. Prontamente, la Motovedetta CP 320, un solido destriero addestrato per le battaglie del soccorso, è stata lanciata al salvataggio, a bordo un "Rescue Swimmer", una figura stoica, addestrata a trarre in salvo vite umane anche nelle più tetre condizioni marine. Arrivati sul campo di battaglia, il personale della Guardia Costiera ha tratto in salvo il malcapitato, trasportandolo sulla Motovedetta SAR e navigando poi verso il porto di Cagliari, dove le mani sapienti del personale medico del 118 erano pronte ad accoglierlo. Poco prima del mezzogiorno, la Sala Operativa ha ricevuto un'altra chiamata: un cittadino segnalava il mancato ritorno di un amico da una nuotata nelle acque del Poetto di Cagliari. Due battelli veloci sono stati lanciati sul luogo, ma, fortunatamente, l'uomo, un settantenne in ottima forma, era già riuscito a raggiungere la riva autonomamente. E la mattina non è stata avara di emozioni, con il salvataggio di alcuni canoisti lottando contro il maestrale al Poetto, e di un equipaggio su un'imbarcazione con motore in avaria. La Guardia Costiera di Cagliari, valorosamente impegnata nel periodo estivo con l'operazione "Mare Sicuro", ricorda l'importanza di vigilare, in vista delle prossime giornate di condizioni meteorologiche turbolente, segnate da forti venti da Nord Ovest. In caso di emergenze in mare, si possono contattare il Numero Blu 1530 o il Numero Emergenza Unico europeo 112, entrambi operativi 24 ore su 24, oppure via radio sul canale VHF 16, a tutela della vita umana in mare.