Cronaca Un giorno di tempesta: tra onde e salvataggi, l'eroismo della Guardia Costiera di Olbia

Le brutali mani di un tempo avverso si sono scagliate con furore sulla Sardegna. Da stamane, i leoni della Guardia Costiera di Olbia tengono a bada una natura irruente, orchestrando un balletto di salvataggi. Cala Gonone, un pedalò, qualche giovane imprudente alla deriva. Tra questi, una ragazza di 15 anni, aggrappata alla speranza in balia dell'onda, è stata strappata all'ira del mare dall'intervento tempestivo della M/V CP 726. Un salvagente anulare, una mano tesa, un respiro di sollievo. Il palcoscenico del soccorso si sposta a Cala Mariolu. Un'infante di un anno e mezzo, precipitata su un pontile, maledizione crudele di un attimo. Il personale del 118, trasportato dalla stessa M/V CP 726, è intervenuto tempestivamente. Successivamente, la madre e la piccola, di origine francese, sono state imbarcate per raggiungere Cala Gonone, dove un'ambulanza le attendeva per un urgente viaggio verso l'ospedale di Nuoro. Infine, uno scenario inquietante sul mare aperto. Un'imbarcazione di oltre dieci metri, una famiglia in balia delle onde, con a bordo due adulti e due bambini. Si trovavano a oltre 30 miglia ad Est dell'isola di Tavolara, circondati dal furore del mare, con un serbatoio di carburante ormai esangue. Una nave mercantile, per ora, ha fornito riparo alla nave bisognosa, mentre la motovedetta CP 306, partita da La Maddalena, correva in loro aiuto. Nonostante le difficoltà, la CP 306 è riuscita a raggiungere la famiglia e a metterla in salvo, lasciando il capitano a bordo, in attesa di assistenza. Tre drammi, un giorno, e la guardia costiera che, senza indugio, combatte contro una natura selvaggia per salvare vite umane.