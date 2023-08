Cronaca Cagliari in ostaggio: Rifiuti, amianto e roghi nel cuore della città

Una volta di più, l'associazione ecologista del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), ha avuto l'ardire di lanciare il guanto della sfida contro il disordine urbano. Il 5 agosto del 2023, come un gallo che grida al risveglio dell'indifferenza, ha chiesto la bonifica di un giaciglio di rifiuti, in Via Milano, al centro di Cagliari. Il cuore della città, in un vergognoso abbraccio con detriti, imballaggi, mobili, rottami di veicoli e l'orribile presenza dell'amianto, è diventato un desolante santuario dell'inciviltà. Incendi di rifiuti, così ignobili e sfrontati, illuminano il palcoscenico di questa indecorosa opera. Un precedente richiamo alla pulizia, suonato a marzo, è andato inascoltato. Il Comune di Cagliari, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, i Carabinieri del N.O.E., e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, tutti al corrente di questo sfacelo, sono rimasti silenti come le sfingi. Un abominio che ha radici nel passato, frutto di negligenti controlli, e dell'irrispettosa indifferenza di incivili, che hanno fatto dell'area un lurido altarino per i propri rifiuti. I soliti giochi di passaparola tra chi deve farlo e chi deve farlo fare, con il risultato che tutto rimane immobile come una pietra. Le ricordo, o meglio, vorrei ricordare ai nostri illustri custodi del bene comune, che l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee sono proibiti dalla legge. L'amianto, oh l'amianto! Questa miscela di cemento e morte, può rilasciare fibre velenose, con effetti terribili sulla salute di chi ne viene a contatto. Il nostro ordinamento giuridico prevede specifiche misure per il suo smaltimento. Il GrIG spera nel ripristino delle condizioni ambientali e sanitarie dell'area, e nella vigilanza attenta contro gli incivili. Ma la speranza, come ben sappiamo, è l'ultimo a morire in un Paese che sembra avere perso la memoria. Stefano Deliperi, p. Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)