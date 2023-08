Cronaca Cagliari: Pericolo di incendio estremo per domenica

Domenica 6 agosto 2023, a Cagliari e dintorni, si profila un serio pericolo di incendio, codice rosso. La Protezione Civile avverte che le condizioni sono tali da poter alimentare un incendio di vaste proporzioni, nonostante gli sforzi della forza aerea statale e regionale. Non appena l'incendio si accende, se non viene affrontato tempestivamente, può dilagare rapidamente. Troverete il bollettino della Protezione Civile e la mappa del rischio nel territorio regionale nei link seguenti. Vi consigliamo di adottare comportamenti prudenti e cautele in caso di incendio. https://www.sardegnaambiente.it/documenti/32eb0b2e-0ee7-469f-85cf-c50319d0f06f_BPI_DEF_del_05-08-2023.pdf