Alghero: Telecamere a Carrabuffas contro l'abbandono dei rifiuti

In realtà via Carrabuffas svolge, nel quadro della viabilità urbana, un ruolo assai maggiore di quello che si considera consueto per una comune strada vicinale. Collega infatti direttamente i quartieri a sud-est della città con la statale 127bis Settentrionale Sarda ed è percorsa quotidianamente da centinaia di veicoli diretti verso Sassari. “Anche per questo intenso traffico”, spiega Salis, “è esposta in modo particolare alla pratica dell’abbandono di rifiuti, che ne deturpano la bellezza, immersa come è nel bellissimo verde della zona”. Ora l’Assemblea ha deciso. Dopo avere approvato all’unanimità il bilancio 2022 ed avere espresso soddisfazione per quanto fino a qui realizzato dagli Amministratori, ha dato parere favorevole a un vero e proprio salto di qualità per quanto riguarda il decoro e la salvaguardia dell’ambiente. Carrabuffas sarà così la prima strada di Alghero ad essere sistematicamente videosorvegliata e protetta da atti di vandalismo e inciviltà, consentendo l’identificazione e il perseguimento dei responsabili del degrado di cui il territorio urbano soffre.

Saranno almeno una dozzina, disposte in modo da sorvegliare tutti e quattro i chilometri della Strada vicinale Carrabuffas, le telecamere che a partire dai prossimi mesi verranno collocate per contrastare la pratica, diffusa su tutto il territorio di Alghero, dell’abbandono dei rifiuti. La decisione è stata presa nei giorni scorsi nel corso dell’Assemblea annuale del Consorzio Carrabuffas. “Negli ultimi mesi”, dice Angelo Salis, presidente del Consorzio, “abbiamo impiegato ingenti risorse per riasfaltare un lungo tratto della strada e provvedere, anche grazie a un radicale sfalcio, alla sua riqualificazione. Ma purtroppo anche in questa zona della città permane la pessima abitudine, da parte di alcuni, di abbandonare ovunque rifiuti che solo saltuariamente possono essere rimossi dall’intervento comunale”.