Oristano: Manette a piromane in pensione, salvate le case ma la natura piange

Non è la prima volta che quel pezzo di paradiso va a fuoco. E così, gli uomini della Stazione Forestale di Oristano hanno deciso di tenere d'occhio l'area e l'intero territorio del Comune di Palmas Arborea fin dall'inizio della stagione degli incendi. La loro attività investigativa è stata continua e serrata, sostenuta dalla presenza discreta ma costante del Corpo Forestale, in particolare del Nucleo di Pronto Intervento di Fenosu, sempre pronto a intervenire per contenere e arginare gli incendi. E alla fine, grazie a indagini accurate e supportate dalla Procura di Oristano, hanno raccolto prove sufficienti a carico di un 66enne di Palmas Arborea.





Il Pubblico Ministero ha quindi chiesto, e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Oristano, l'ordine di custodia cautelare in carcere, vista l'alta probabilità di recidiva del reato. Resta il fatto che l'area naturalistica protetta ha subito un danno ambientale di non poco conto, con tutte le sue specie rare e gli uccelli che la frequentano. È difficile fare previsioni sulla loro permanenza in zona. Intanto, il Corpo Forestale e la Vigilanza Ambientale non abbassano la guardia su tutto il territorio regionale, pronti a lottare contro gli incendi e a scovare i piromani.

In quel di Oristano, la Stazione Forestale guidata dalla comandante Maria Giovanna Mele, affiancata da un contingente del Nucleo Investigativo, ha messo le manette a un pensionato di 66 anni, al quale non sono mancati gravi indizi per aver dato il via a una serie di incendi nelle distese di Palmas Arborea. Luglio è stato un mese di fuoco, con ben sei incendi, tutti dolosi, che hanno fatto tremare due zone di quel Comune, di cui una troppo vicina alle case della gente. Si è rischiato grosso, per la pubblica incolumità, se non fosse stato per il tempestivo e massiccio intervento del Corpo Forestale, che ha dominato l'incendio prima che potesse raggiungere la popolazione. Il fuoco, però, non ha risparmiato la zona umida di “Pauli Majori”, gioiello naturalistico, rifugio di uccelli e biodiversità, parte del sistema “Rete Natura 2000”.