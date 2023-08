Cronaca Alghero: Da tre giorni un ambulante ha preso in ostaggio il lungomare di via Garibaldi - Inutili gli interventi delle forze dell'ordine

Per tre giorni consecutivi e ancora oggi (2 agosto) il lungomare di Alghero in via Garibaldi è stato teatro di una drammatica manifestazione di disagio psichiatrico. Una persona di origini africana, più volte ricoverato in ospedale senza trovare soluzioni definitive al suo tormento, ha scelto il tratto di costa che costeggia via Garibaldi per esprimere la sua angoscia. Le sue invettive iniziali, rivolte agli operatori di varie strutture ricettive sul lungomare, si sono presto trasformate in minacce dirette ai più giovani e in comportamenti disturbanti nei confronti di alcune anziane frequentatrici del lungomare che lamentano anch'esse da giorni questa incresciosa situazione. Questa escalation ha trasformato il pacifico scenario balneare in un luogo di tensione e preoccupazione. Oggi, la paura ha gettato un'ombra sulla spiaggia, il porto e il mare di Alghero, spingendo molti a evitare queste zone un tempo così amate e frequentate. Nonostante l'intervento dei carabinieri, della polizia locale e della polizia, chiamati sul posto per il terzo giorno consecutivo, la situazione rimane instabile, con l'uomo che arriva a lanciare richieste inaccettabili come "uccidetemi, così la facciamo finita". La questione pone l'accento su un problema più ampio: la gestione del disturbo psichiatrico nel contesto sociale contemporaneo. Nonostante viviamo in un'epoca di progresso e innovazione, ci troviamo spesso disarmati di fronte a situazioni come questa, in cui la necessità di un intervento professionale specifico si scontra con le risorse e le competenze disponibili sul campo. La storia di quest'uomo ribadisce l'importanza di un approccio strutturato e consapevole nella gestione dei disturbi psichici. Richiede un impegno collettivo per implementare supporti adeguati e formazione professionale per coloro che si ritrovano a interagire con persone in difficoltà, allo scopo di ridurre l'impatto sulle comunità e garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti i cittadini. Intanto il lungomare rimane preda di questa situazione senza che nemmeno le forze dell'ordine possano fare nulla, nella più totale impotenza.