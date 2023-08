Cronaca Una vacanza interrotta: piccola turista norvegese coinvolta in un incidente ad Alghero

In una giornata qualunque di Alghero, una bambina norvegese di appena cinque anni, ospite della città insieme ai suoi genitori e parenti, si è trovata inaspettatamente coinvolta in un incidente stradale. Il tragico evento si è svolto in via Barraccu, all'intersezione con via Mazzini, un incrocio che rappresenta una delle molte pulsazioni vitali della città. A guidare l'auto che l'ha investita, un anziano algherese di 84 anni, le cui capacità, forse offuscate dall'età, non sono riuscite a prevenire l'incidente. Nonostante la scena fosse drammatica, per fortuna la bambina non è in pericolo di vita. L'efficiente servizio del 118 ha assicurato alla piccola un trasporto rapido e sicuro al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. Lì, un team di medici esperti sta effettuando una serie di esami per determinare la gravità delle sue condizioni e assicurare un recupero completo. Sul luogo dell'incidente, i carabinieri della compagnia di Alghero si sono attivati prontamente. Grazie alla loro esperienza e alla loro competenza, stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, raccogliendo dati e testimonianze per comprendere esattamente come si sia svolto questo tragico evento. Una pattuglia della polizia locale era anch'essa sul posto, dimostrando grande abilità nella gestione del traffico che, a causa dell'incidente, rischiava di diventare caotico. Grazie al loro intervento, l'ordine è stato rapidamente ripristinato, permettendo agli altri automobilisti di proseguire il loro percorso nonostante l'incidente.