La sanità sarda abbandona i suoi figli: la lotta di Daniela per la dignità di Fabiano - La denuncia di Manca (M5S)

In Sardegna, tale appuntamento con la decenza è sistematicamente mancato, costringendo le famiglie a mettere mano al portafoglio, spesso fino all'ultimo centesimo. Daniela e Fabiano attendono l'arrivo di queste forniture ormai da due mesi. La loro vicenda, più che un'eccezione, è uno specchio della triste normalità per molti, costretti a combattere la stessa battaglia quotidiana. La Regione Sardegna, però, pare non voler vedere, non voler ascoltare. L'inazione nel risolvere questioni che, con un briciolo di buona volontà politica, potrebbero trovare soluzione, rasenta il criminale. Questo è il grido d'allarme lanciato da Desirè Manca, consigliera regionale del Movimento 5 stelle.





Già la scorsa settimana ha presentato un'interrogazione al Presidente Solinas e all'assessore alla Sanità Doria, chiedendo di ripristinare la decenza nel servizio di consegna degli ausili per incontinenti, evitando ulteriori fardelli ai malati e alle loro famiglie. “I malati sardi sono abbandonati al proprio destino. Oltre alla mancanza di panni e traverse, Daniela rivela che ogni volta che il compagno necessita di visite urgenti, sono costretti ad affidarsi alla medicina privata. Il servizio pubblico, nei pressi di Cagliari, pare un miraggio. Anche una semplice visita fisiatrica, per avviare la fisioterapia, è un lusso, e sono costretti a pagarla di tasca propria". E conclude: "Queste sono le condizioni indegne del nostro servizio sanitario regionale, un inferno in cui troppe famiglie sono costrette a vivere".

"Daniela di Maracalagonis, è la guardiana attenta del suo compagno Fabiano, prigioniero del proprio letto dal 2001, quando un perfido aneurisma ha inflitto danni cerebrali irrimediabili. La sua forza sta vacillando. Disegna con parole amare la sua crociata per i diritti di Fabiano, negati con insensibile burocrazia dal servizio sanitario regionale, che getta su spalle già stanche il peso di garantire una vita dignitosa al malato. Si consideri il caso delle forniture sanitarie per l'incontinenza, come i panni e le traverse, dovute per legge ogni trimestre da parte dell'ASL.